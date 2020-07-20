شكرا لقرائتكم خبر عن كانى ويست يبكى فى تجمع انتخابى: "كدت أقتل ابنتى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مغني الراب كاني ويست 43 عامًا ، أنه وزوجته كيم كارديشيان، 39 عامًا ، فكرا في إجهاض حملها الأول فى ابنتها الكبرى نورث، التي تبلغ من العمر الآن سبع سنوات.

وأضاف ويست وهو يبكي أن الزوجين كانا يعانيان من إنجاب نورث في عام 2013 قائلا: "كدت أن أقتل ابنتي!"، وذلك خلال أول فعالية خاصة بحملته الانتخابية للرئاسة الأمريكية، فى نورث تشارلستون بولاية ساوث كارولينا، قبل يوم من الموعد النهائى الذى حددته الولاية لتقديم طلبات الترشح بالنسبة للمرشحين المستقلين الراغبين فى التنافس بالسباق الرئاسى القادم.

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وظهر كانى ويست أمام حشد جماهيرى وهو يضع الرقم "2020" على رأسه، حيث دعا سيدتين شابتين من الحضور للتحدث على خشبة المسرح حول القضايا التى تهمها، مثل عدم المساواة فى التعليم وعنف الشرطة، وبعد ذلك تحدث مغنى الراب عن مجموعة كبيرة من المواضيع كرغبة والده فى إجهاضه قبل ولادته، وإنجاب زوجته كيم كاردشيان لطفلهما الأول رغم عدم رغبته بذلك.

وأكد ويست، أنه يؤيد جعل الإجهاض قانونيا مع توفير الدعم لمن يقدمون عليه، مضيفًا: "كل شخص لديه طفل يجب أن يحصل على مليون دولار أو رقم قريب منه".