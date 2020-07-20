شكرا لقرائتكم خبر عن ريهانا تروج لمنتجات العناية بالبشرة بالاستعانة بأهم نجوم الراب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة العالمية ريهانا رسميا عن إطلاق خطها الجديد لمنتجات عناية بالبشرة حيث كشفت في مقطع فيديو ترويجي عن تعاون بعض المشاهير معها، وضم المقطع الترويجي و الذي تبلغ مدته دقيقة واحدة مجموعة متنوعة من العارضين ، و المفاجأة هي ظهور مغني الراب الأمريكي A$AP Rocky ، كذلك مغني الراب الشهير و الذي يحظى بشعبية كبيرة ليل ناس اكس ، كما ظهرت ريهانا البالغة من العمر ( 32 عام ) و هي تتباهى بجمالها الطبيعي ، و يظهر شعار العلامة التجارية في النهاية و هو "ثقافة الجمال الجديدة" ، هو الاعلان الذي اطلق علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب " و تم تداوله بكثافة هائلة خلال الساعات القليلة الماضية .

وتعمل ريهانا علي الترويج لمنتجاتها عبر الـSOCIAL MEDIA، فقد نشرت علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " عدة صور من الإعلان الترويجي لمستحضرات تجميلها ، و كانت آخر هذه الصور مع A$AP Rocky و هي الصورة التي حصدت 4 ملايين LIKES خلال 12 ساعة فقط.

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ريهانا



ريهانا و اساب روكي



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