شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام تشارك إليسا احتفالها بـ20 سنة نجاح: إنسانة وصديقة اسمها لامع وكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت المطربة الإماراتية أحلام الشامسى، عن سعادتها وفخرها بالنجمة اللبنانية إليسا، مؤكدة أنها نجمة كبيرة واسمها لامع وصادقة وإنسانة، وذلك ردا على احتفال اليسا بمرور 20 عاما على انطلاقتها الفنية ونجاحها الكبير فى عالم لأغنية العربية.

وأعادت أحلام، عادة تغريد تدوينه اليسا، عبر حسابها على تويتر، صحبتها بتعليق، قائلة: "أنا أوائل الناس اللى يفتخرون بنجمة كبيرة صادقة، عفوية، محبة، إنسانة وصديقة اسمها لامع وكبير".





وكانت النجمة اليسا، احتفلت أمس الأحد، بمرور 20 عاما على انطلاقتها وبداية مسيرتها ونجاحها، حيث نشرت صورة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وعلقت عليها: "أول مسيرتى كانت صعبة بسبب الانتقادات، بس تخطيت كل شى بقوة ولأنو أبويا علّمنى ما خافش ودايماً أواجه قدري.. اليوم عم بحتفل بعشرين سنة نجاح الحمدلله وضميرى مرتاح. ليش؟ لأنو بدل ما كون ضحية، قررت كون صاحبة رأى".

وكشفت النجمة اللبنانية إليسا عن البوستر الرسمى الأول لألبومها الجديد، عبر حسابها الشخصى بموقع الصور إنستجرام، والتى ظهرت فيه وهى تنظر للمرآة فى غياب لوجها من الصورة.

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وكتبت النجمة اللبنانية على البوستر الذى نشرته "قريباً"، فى إشارة إلى اقتراب إصدار ألبومها الجديد، بعد أن شهد الكثير من التأجيلات بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

كما تستعد إليسا لطرح أغنية من ألبومها الجديد، من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامى جمال، وتوزيع الموسيقى كريم عبد الوهاب، ولَم يكشف عن اسمها حتى تكون مفاجأه للجمهور، لكن تحمل طابعا دراميا باللهجة المصرية.