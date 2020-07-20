شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. شاهيناز تظهر فى لوك مختلف بأحدث جلسة تصوير والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأعربت المطربة شاهيناز فى تصريحات سابقة لليوم السابع عن سعادتها بردود الأفعال التى تلقتها عقب طرح أغنية "حياتى أحلى" والتى حازت على إعجاب الكثيرين من داخل الوسط الفنى وخارجه مشيرة إلى أن الأغانى المقبلة ستكون أحلى وتقدم العديد من خلالها العديد من المفاجآت.

وأضافت الأغنية قدمتها بشكل جديد عليها عن أعمالها السابقة وهذا ما تحرص عليه دائمًا فى أغانيها مشيرة إلى أن ردود الأفعال فاقت توقعاتها، وتشكر كل من تعاونوا معها فى هذه الأغنية .





وتعد أغنية "حياتي أحلي" الأغنية الثالثة من أغنيات ألبوم شاهيناز الجديد "حياتي أحلي" وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة وهى من كلمات محمد عبد الحميد وألحان وتوزيع آدم حسين.

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ويقول مطلع الأغنية: "في أيه بقي متبعد كدة وبطل بقى عمايلك معايا، قلبي أنا مش حمل ده لحسن أحبك في النهاية، ما تقولي عايز أيه غيرت حالي ليه وبعدين معاك أبعد عنيك عن قلبي وارحمني وكفايه خلتني أعيش إحساسي بيك، والقلب عجباه الحكاية عمال بيحكي عليك ويسبني ويروح ليك آخره ده كله آيه حياتي أحلى ما تقولي عملتلي أيه، حبيت أنا أمتي وبتوه وياك كده ليه من لحظة ما قبلتني بعيونك، ده قتلتني من العالم ده اخدتني على أحلى حياه .

وطرحت المطربة شاهيناز مؤخرًا أغنية تحمل اسم "بصمة روح" من ألبومها الجديد "حياتي أحلي" على عدد من المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى، وحققت نسبة مشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة، وهي من كلمات محمد الصواف، وألحان ادم حسين ، ومن توزيع آدم حسين. كما كانت قد طرحت أغنية "بصمة روح" من البومها الجديد "حياتي احلي" على عدد من المنصات الإليكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى، وحققت نسبة مشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة، وهي من كلمات محمد الصواف، وألحان ادم حسين ، ومن توزيع ادم حسين .



