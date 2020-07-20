شكرا لقرائتكم خبر عن صبا مبارك تشارك متابعيها بـ 3 صور جديدة إحداها برفقة كلبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دوماً ما تتفاعل النجمة صبا مبارك مع متابعيها من وقت لآخر بيومياتها من خلال حسابها على موقع انستجرام، حيث نشرت صورتين لها صباح اليوم بالإضافة إلى صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري حملت خلالها كلبها مثلما ظهر في الصورة.



صبا مبارك على انستجرام

ويأتي ذلك بعدما ظهرت الفنانة صبا مبارك، بالأمس فى جلسة تصوير جديدة "فوتوسيشن" وسط الأشجار، ارتدت خلاله بلوزة صفراء اللون وبنطلون مائل إلى اللون الرمادى، وأرفقت صبا الصور بكلمات: "لما تكون بحالة صمت.. عقلك وروحك بكونو أقرب ما يمكن لبعض، والأفكار اللى ممكن تغير حياتك بتطلع قدامك واضحة، ومشاكلك اللى مفكر ما إلها حلول ممكن وزنها يصير أخف.. بس أنا اليوم أشعر بأننى مجازية".

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صبا مبارك

وتزامنا مع احتفال العالم باليوم العالمى للاجئين، شاركت الفنانة صبا مبارك متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، عددا من الصور مع الأطفال اللاجئين، مؤكدة أن اليوم يعد يوم الأبطال الذى يسعون للحفاظ على أنفسهم وأسرهم.



صبا مبارك خلال الستوري

وعلقت الفنانة صبا مبارك على الصور قائلة: "يوم اللاجئ العالمى هو يوم الأبطال الذين يسعون حالياً للحفاظ على أنفسهم وأسرهم لكى يبقوا سالمين فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بيها العالم.. عسى أن يأتى يوماً نرى كل من هـجر من منزله عائداً لوطنه وأهله.. لا تنسوهم ولا تتردد فى تقديم يد المساعدة لهم حتى لو بأبسط الأشياء.. مع اللاجئين".