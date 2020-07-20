شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث يشبه سنة 2020 بصندوق يقترب من ضرب رأسه فى فيديو ساخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم العالمي ويل سميث عن فيديو ساخر على الإنستجرام الخاص به، حيث ظهر ويل سميث أسفل مبنى وصديقه يقف في الدور الأول، وكان ويل سميث يطلب من صديقه أن يلقى له بصندوق بدلا من أن يصعد شخص لنقله، لكن الرجل ظل مصممًا على وجود أشخاص يتولوا مسئولية نقل الصناديق، ليلقي الصندوق في النهاية والذى كان علي وشك الوقوع فوق رأس ويل، لكن حينما اقترب الصندوق من رأس النجم انتهي الفيديو.

وعلق ويل سميث علي الفيديو بأنه يعبر عن سنة 2020 بالنسبة له، ويبدو أن ويل سميث فكر فى الرد بهذه الطريقة الساخرة، علي حملات الانتقاد التي تعرض لها هو وزوجته جادا سميث بعدما اعترفت أنها خانته من قبل، مع مغني شاب.

واعترفت جادًا سميث أمام زوجها بتفاصيل الخيانة وكشفت كل ذلك من خلال فيديو وهي تجلس علي طاولة وعينها بعين زوجها النجم الشهير ما جعلها تتصدر قوائم البحث .

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وجلست المغنية البالغة من العمر 48 عامًا مع زوجها لإجراء محادثة حميمة في برنامجها على ‪Facebook ، ‪Red Table Talk وكشفت عن أن صداقتها تطورت مع أوجست قبل حوالي أربع سنوات، وفي نفس الوقت كان الزوجان يمران بوقت صعب وقد انفصلا، حسبما ذكر موقع جريدة ديلي ميل البريطانية.

وقرر الزوجان الحديث في الأمر بعدما نفيا مزاعم أوجست، وهي أن ويل أعطاه مباركة علي علاقة مع جادا، وأكدا أن زواجهما ليس تقليديًا وأنهما لديهما "شراكة حياة"، وقالا الزوجان إنهما مضطران للتحدث بصراحة لأنه كان هناك الكثير من الشائعات التي تدور حولهما.

وقالت بينكيت سميث إنها بدأت صداقة مع المغني قبل حوالي أربع سنوات ونصف، وأصبحت العلاقة أكثر من مجرد صداقة عندما زادت الخلافات بينها وبين سميث.