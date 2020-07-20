شكرا لقرائتكم خبر عن رحاب الجمل لمتابع تعدى عليها لفظيًا: "متحرش واطى لما تتحبس مترجعش تعيط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هددت الفنانة رحاب الجمل، أحد متابعيها بالحبس، بعد تحرشه بها بكلمات وألفاظ بذيئة وغير لائقة، بعد نشرها صورة جديدة لها عبر انستجرام، لترد عليه بأنه سوف تقوم بحبسه، لتعديه عليها بالقول.

ووفقا لتعليق المتحرش، على الصورة، مبديا إعجابه بها قبل أن يطلب منها طلبا خارجا عن قواعد الآداب العامة، لترد عليه، قائلة: "متحرش واطى.. تمام.. لما تتحبس مترجعش تعيط".

وكانت رحاب، تألقت فى شهر رمضان المنقضى بدورها فى مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، حيث قالت أن تجسيدها لشخصية "عبير" فى مسلسل البرنس، كان صعبا للغاية، لأنها شخصية جاحدة ومليئة بالشر، وشخصية غير طبيعية ودائما تعطى اقتراحات غريبة بتضحكنى أنا شخصيا.

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وكشفت رحاب، عن موقف طريف خلال تصوير أحداث المسلسل، قائلة: "مشهد ضربى لنجلاء بدر كان حقيقى والسبب فى كده المخرج محمد سامى لأنه طلب مننا يكون الضرب بجد مش تمثيل، واتسبب فى ان نجلاء بدر ايدها اتجزعت، وفى نفس الوقت محمد رمضان ضربنى جامد بالقلم والشلوت ووشى بقى لون أحمر من الضرب.

وأضافت، كل الممثلين بالمسلسل أصحاب بجد مش مجرد زملاء وخلاص وبنحب بعض جدا، ومحمد سامى قدر يوصل احساسنا للجمهور بنصايح كتير بأنه خلانا ننسى ان فى أى كاميرا واننا نمثل بشكل طبيعى، وده شفناها من خلال ردود فعل المشاهدين.