شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات الفن تهنئن شام ابنة أصالة على خطوبتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من الفنانات على تهنئة شام الذهبى، ابنة الفنانة أصالة على خطوبتها على الدكتور معتز نصير، متمنيات لها حياة سعيدة، وهنأتها النجمة منى زكى قائلة:" مبرووك وتستاهلى كل السعادة فى العالم بحبك"، وهنأتها النجمة هند صبرى قائلة:"مبروك حبيبتى تستاهلى كل السعادة و الجمال فى العالم"، وقالت درة:" مبروك حبيبتى"، وكتبت الإعلامية رضوى الشربينى:" روح قلبى إنتى ألف مليون مبروك تستهيلى كل حاجه حلوة"، وكتبت الفنانة كندة علوش:" مبروك حبيبتى"، كما هنأتها كل من الفنانة إيمان العاصى وليلى أحمد زاهر وسلمى أبو ضيف و الفنانة مى الغيطى و الفنانة هدى المفتى.

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واحتفلت النجمة أصالة بخطبة ابنتها شام الذهبي، ونشرت فيديو عبر خاصية ستورى إنستجرام وهي تتحدث مع نجلها على، حيث سألته عن سر شياكته وأناقته، ليؤكد ان السر حفلة خطوبة شام، الا أن أصالة ردت سريعا، "والله ما فى حفل جايلنا شخصين ونحن أربعة".

وتجمع النجمة أصالة وابنتها شام الذهبى ما يدل على أن تلك العلاقة لا تقتصر على كونها بين الأم وابنتها وإنما تعكس أنهما صديقتان إلى حد كبير، وهو الأمر التى حرصت الفنانة أصالة علىالتعبير عنه من خلال صورة تجمعهما معاً، ونشرتها مؤخراً من خلال حسابها الرسمى على موقع إنستجرام علقت عليها بكتابة "حضن شامى الحياة".