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كانى ويست يستعد لإطلاق البومه الجديد DONDA يعد عدة أيام.. تعرف على التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن أعلن النجم العالمي كاني ويست نيته في الترشح مؤخرا للانتخابات الرئاسة ، توقع الكثيرون أن النجم البلغ من العمر ( 43 عام ) سيقل نشاطه الفني خلال هذه الفترة لكي يركز في جانب جديد اختاره هو بنفسه و هو الشق السياسي ، إلا أن كاني ويست كسر كل هذه التوقعات و اثبت انه يعيش حالة نشاط فني وأعلنت كاني ويست انه سيطلق البومه الغنائي الجديد و الذي يحمل اسم " DONDA " في يوليو الجاري، وفي تغريدة محذوفة، نشر مغني الراب البالغ من العمر 43 عام قائمة أغنيات البومه الغنائي الجديد ، حيث يضم 20 أغنية.

أسماء أغنيات الالبوم حسب موقع "ديلي ميل" :
  1. Donda
  2. 24
  3.  I Feel Terrific
  4.  Futur Bounce
  5.  Keep My Spirit Alive
  6.  Lord I Need You
  7.  Off The Grid
  8. SKMRRR
  9.  In God's Country
  10.  and God's Country
  11. Welcome To My Life
  12.  Up From The Ashes
  13.  Tell The Vision
  14. Wash Us In The Blood
  15.  Everything
  16.  New Body
  17. Hold The Line
  18.  Praise God
  19.  Life Of The Party
  20. Hurricane 

اغنيات الالبوم

 

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يذكر أن كاني ويست اطلق مؤخرا كليب جديد حمل اسم " Wash Us In The Blood " و ذلك علي قناته الخاصة بموقع الفيديو الشهير يوتيوب " وشاركه العمل نجم الراب الشهير ترافيس سكوت ، ويبدأ كليب " Wash Us In The Blood " الذي أخرجه آرثر جافا، بمقطع فيديو من احتجاجات "Black Lives Matter " التي انتشرت بكثافة خلال الفترة الماضية ، و تحديدا بعد مقتل جورج فلويد علي يد أحد رجال الشرطة .

ويتضمن أيضا الكليب عدد من مشاهد جولة كاني ويست الشهيرة " Saint Pablo Tour " ، إضافة الي بعد المشاهد من "Sunday Service" وهي مجموعة إنجيل أمريكية يقودها كاني ويست ، و كانت مفاجأة الكليب ظهور نورث ويست ابنه كاني ويست و كيم كارديشيان .

 

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