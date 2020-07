شكرا لقرائتكم خبر عن كانى ويست يستعد لإطلاق البومه الجديد DONDA يعد عدة أيام.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن أعلن النجم العالمي كاني ويست نيته في الترشح مؤخرا للانتخابات الرئاسة ، توقع الكثيرون أن النجم البلغ من العمر ( 43 عام ) سيقل نشاطه الفني خلال هذه الفترة لكي يركز في جانب جديد اختاره هو بنفسه و هو الشق السياسي ، إلا أن كاني ويست كسر كل هذه التوقعات و اثبت انه يعيش حالة نشاط فني وأعلنت كاني ويست انه سيطلق البومه الغنائي الجديد و الذي يحمل اسم " DONDA " في يوليو الجاري، وفي تغريدة محذوفة، نشر مغني الراب البالغ من العمر 43 عام قائمة أغنيات البومه الغنائي الجديد ، حيث يضم 20 أغنية.

Donda 24 I Feel Terrific Futur Bounce Keep My Spirit Alive Lord I Need You Off The Grid SKMRRR In God's Country and God's Country Welcome To My Life Up From The Ashes Tell The Vision Wash Us In The Blood Everything New Body Hold The Line Praise God Life Of The Party Hurricane



اغنيات الالبوم

أسماء أغنيات الالبوم حسب موقع "ديلي ميل" :

يذكر أن كاني ويست اطلق مؤخرا كليب جديد حمل اسم " Wash Us In The Blood " و ذلك علي قناته الخاصة بموقع الفيديو الشهير يوتيوب " وشاركه العمل نجم الراب الشهير ترافيس سكوت ، ويبدأ كليب " Wash Us In The Blood " الذي أخرجه آرثر جافا، بمقطع فيديو من احتجاجات "Black Lives Matter " التي انتشرت بكثافة خلال الفترة الماضية ، و تحديدا بعد مقتل جورج فلويد علي يد أحد رجال الشرطة .

ويتضمن أيضا الكليب عدد من مشاهد جولة كاني ويست الشهيرة " Saint Pablo Tour " ، إضافة الي بعد المشاهد من "Sunday Service" وهي مجموعة إنجيل أمريكية يقودها كاني ويست ، و كانت مفاجأة الكليب ظهور نورث ويست ابنه كاني ويست و كيم كارديشيان .