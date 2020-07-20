- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن كانى ويست يستعد لإطلاق البومه الجديد DONDA يعد عدة أيام.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن أعلن النجم العالمي كاني ويست نيته في الترشح مؤخرا للانتخابات الرئاسة ، توقع الكثيرون أن النجم البلغ من العمر ( 43 عام ) سيقل نشاطه الفني خلال هذه الفترة لكي يركز في جانب جديد اختاره هو بنفسه و هو الشق السياسي ، إلا أن كاني ويست كسر كل هذه التوقعات و اثبت انه يعيش حالة نشاط فني وأعلنت كاني ويست انه سيطلق البومه الغنائي الجديد و الذي يحمل اسم " DONDA " في يوليو الجاري، وفي تغريدة محذوفة، نشر مغني الراب البالغ من العمر 43 عام قائمة أغنيات البومه الغنائي الجديد ، حيث يضم 20 أغنية.أسماء أغنيات الالبوم حسب موقع "ديلي ميل" :
- Donda
- 24
- I Feel Terrific
- Futur Bounce
- Keep My Spirit Alive
- Lord I Need You
- Off The Grid
- SKMRRR
- In God's Country
- and God's Country
- Welcome To My Life
- Up From The Ashes
- Tell The Vision
- Wash Us In The Blood
- Everything
- New Body
- Hold The Line
- Praise God
- Life Of The Party
- Hurricane
اغنيات الالبوم
يذكر أن كاني ويست اطلق مؤخرا كليب جديد حمل اسم " Wash Us In The Blood " و ذلك علي قناته الخاصة بموقع الفيديو الشهير يوتيوب " وشاركه العمل نجم الراب الشهير ترافيس سكوت ، ويبدأ كليب " Wash Us In The Blood " الذي أخرجه آرثر جافا، بمقطع فيديو من احتجاجات "Black Lives Matter " التي انتشرت بكثافة خلال الفترة الماضية ، و تحديدا بعد مقتل جورج فلويد علي يد أحد رجال الشرطة .
ويتضمن أيضا الكليب عدد من مشاهد جولة كاني ويست الشهيرة " Saint Pablo Tour " ، إضافة الي بعد المشاهد من "Sunday Service" وهي مجموعة إنجيل أمريكية يقودها كاني ويست ، و كانت مفاجأة الكليب ظهور نورث ويست ابنه كاني ويست و كيم كارديشيان .
كانت هذه تفاصيل خبر كانى ويست يستعد لإطلاق البومه الجديد DONDA يعد عدة أيام.. تعرف على التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.