شكرا لقرائتكم خبر عن عفاف مصطفى تعتذر لعبد الرحمن أبو زهرة:"هو فى أب يزعل من ولاده" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذرت الممثلة عفاف مصطفى، للنجم القدير عبد الرحمن أبو زهرة بعد الهجوم عليه على حسابها على فيس بوك.

وكتبت قائلة:"من قلبى بقول لحضرتك . ماتزعلش ... هو فى أب بيزعل من ولاده ؟ صحيح حضرتك اب حمش بزياه وده يحسب لحضرتك مش ضدك .. حضرتك قيمه وقامه وتاريخ ورمز فنى كبير ربنا يبارك فى عمرك ويعطيك وافر الصحه ما كنتش أدرك الموضوع يوصل كده .. أنا كتب البوست فى لحظة إسترداد زكريات من شغلى وخرجت من المنزل دون ان اتابع النت وعلى ما رجعت وحق الله لقيت الدنيا بقت كدهوحذفته مع اول مكالمه من السيد النقيب الدكتور اشرف زكى .. ماتزعلش بقولها لحضرتك مرات ومرات .. حقك عليا يا كبير يا قيمه وقامه .. اديك شفت بعينك قد إه حب الكره الارضيه ليك . ربنا يديم عليك زخم الحب والعرفان وقيمتك الكبيره عند محبيك وجوه القلوب".

وقد شنت الممثلة عفاف ‏مصطفى هجوما كبيرا على أبو زهرة ‏عبر حسابها على فيس بوك، واتهمت إياه بالتدخل فى كل صغيرة ‏وكبيرة، وفىشئون المخرج، والإنتاج ويتفلسف طوال الوقت، كما ‏أنه يتعمد التعامل بتعالى فى أماكن التصوير، بحسب قولها.‏

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وأضافت عفاف مصطفى:"مفيش ممثلة سلمت من لسانك ولا انتقاداتك ‏طول الوقت، جاى دلوقتى تقول شغلونى وجربوني، طب مش تغير ‏مننفسك أولا". لكن سرعان ما حذفت المنشور بعد الهجوم الكبير ‏عليها إلا أنها بررت ذلك بأن أشرف زكى تحدث معها تليفونيا ‏وطالبها بحذفه.‏

ولم يتوقف الهجوم على عفاف مصطفى من قبل الجمهور فقط، بل ‏دافع عدد من أبناء الوسط الفنى عن الفنان القدير عبد الرحمن أبو ‏زهرة،وشن السيناريست مدحت العدل هجومًا عنيفًا عليها.‏

وقال مدحت العدل تعليقًا على تصريحات عفاف مصطفى:"خرجت علينا سيدة تطلق على نفسها فنانة لتنال من قيمة وقامة ‏العظيمعبدالرحمن أبوزهرة‎".

وأضاف العدل عبر تويتر:"الحقيقة أنا لا أعرفها ولا أريد ذكر اسمها..‏أعتقد أن تصريحها تريد به الشهرة، ولكنى أشهد ن الفنان الكبير‏إنسان عظيم فناً وخلقاً وموهبةً"‏