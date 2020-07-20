شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف "ضربة معلم" لـ محمد جب يسلم أول 10 حلقات نهاية الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسلم المؤلف أحمد عبد الفتاح أول 10 حلقات من مسلسل "ضربة معلم" للجهة المنتجة وهى سينرجى نهاية الأسبوع الجارى وتحديدا يوم الخميس المقبل استعداداً لترشيح الأبطال الذين يشاركون في بطولة العمل بجانب محمد رجب، وتحديد موعد انطلاق تصويره خلال الأيام المقبلة، والمسلسل من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، حيث يتعاون فيه للمرة الثانية على التوالى مع مؤلف ومخرج مسلسله الأخير "الأخ الكبير" الذى تم عرضه مطلع هذا العام وهما الكاتب أحمد عبد الفتاح والمخرج إسماعيل فاروق وكذلك شركة شركة سينرجى.

وحقق الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح نجاحاً كبيراً فى مسلسل "الأخ الكبير"هذا العام وحظى بتفاعل جماهيرى كبير مع أحداثه، وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.

وظهر محمد رجب كضيف شرف مؤخراً فى الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار"مع أمير كرارة فى شهر رمضان الماضى، وقدم دور أحد الضباط المكلفين باستلام الإرهابى هشام عشماوى من المطار بعد القبض عليه فى ليبيا، والعمل حقق نجاحاً كبيراً فى رمضان، وهو تأليف باهر دويدار، وإنتاج شركة سينرجى.