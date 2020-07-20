شكرا لقرائتكم خبر عن عفاف مصطفى تعتذر عن الهجوم على عبد الرحمن أبو زهرة : "حقك عليا يا كبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة كبيرة من الجدل أثارتها الفنانة عفاف مصطفى مؤخراً بتصريحاتها التي هاجمت فيها الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عقب إعلانه مروره بحالة من الاكتئاب دفعته للتفكير في الاعتزال، إلا أنها قررت اليوم الاعتذار عما بدا منها في حقه من خلال بوست نشرته عبر حسابها على فيس بوك قالت فيه : " "من قلبي بقول لحضرتك ما تزعلش، هو في أب بيزعل من ولاده؟ صحيح حضرتك أب حمش بزيادة وده يحسب لحضرتك مش ضدك.. حضرتك قيمة وقامة وتاريخ ورمز فني كبير ربنا يبارك في عمرك ويعطيك وافر الصحة، ما كنتش أدرك الموضوع يوصل كده".

وأضافت: "أنا كتبت البوست في لحظة استرداد ذكريات من شغلي، وخرجت من المنزل دون أن أتابع النت وعلى ما رجعت وحق الله لقيت الدنيا بقت كده، وحذفته مع أول مكالمة من السيد النقيب الدكتور أشرف زكي، ما تزعلش بقولها لحضرتك مرات ومرات.. حقك عليا يا كبير يا قيمة وقامة.. أديك شفت بعينك قد إيه حب الكرة الارضية ليك".



عفاف مصطفى

وكانت عفاف مصطفي قد تعرضت لانتقادات واسعة فور هجومها على عبد الرحمن أبو زهرة لم يتوقف على الجمهور فقط، بل ‏دافع عدد من أبناء الوسط الفنى عن الفنان القدير عبد الرحمن أبو ‏زهرة، وشن السيناريست مدحت العدل هجومًا عنيفًا عليها.‏

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وقال مدحت العدل تعليقًا على تصريحات عفاف مصطفى: "خرجت علينا سيدة تطلق على نفسها فنانة لتنال من قيمة وقامة ‏العظيم عبدالرحمن أبوزهرة‎".

أضاف العدل عبر تويتر: "الحقيقة أنا لا أعرفها ولا أريد ذكر اسمها.. ‏أعتقد أن تصريحها تريد به الشهرة، ولكنى أشهد أن الفنان الكبير ‏إنسان عظيم فناً وخلقاً وموهبةً"‏‎.‎