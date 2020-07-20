عفاف مصطفى تعتذر لعبدالرحمن أبوزهرة: "حقك عليا يا كبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وجهت الفنانة عفاف مصطفى، رسالة اعتذار للفنان عبدالرحمن أبو زهرة، عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك.

وكتبت "من قلبي بقول لحضرتك ماتزعلش، هو فيه أب بيزعل من ولاده؟ صحيح حضرتك أب حمش بزيادة، وده يحسب لحضرتك مش ضدك، حضرتك قيمة وقامة وتاريخ ورمز فني كبير، ربنا يبارك في عمرك، ويعطيك وافر الصحة".

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وأوضحت "ما كنتش أدرك الموضوع يوصل كده، أنا كتب البوست في لحظة استرداد ذكريات من شغلي، وخرجت من المنزل دون أن أتابع النت، وعلى ما رجعت وحق الله لقيت الدنيا بقت كده، وحذفته مع أول مكالمة من السيد النقيب الدكتور أشرف زكي. ماتزعلش بقولها لحضرتك مرات ومرات".

وأضافت عفاف "حقك عليا يا كبير يا قيمة وقامة.. اديك شفت بعينك قد إيه حب الكرة الأرضية ليك. ربنا يديم عليك زخم الحب والعرفان وقيمتك الكبيرة عند محبيك وجوه القلوب".

كانت عفاف أكدت في منشور سابق أن عبدالرحمن أبو زهرة يتدخل في تفاصيل كثيرة أثناء التصوير تخص الإخراج والإنتاج، ويعلق على عفوية وأزياء الممثلات الشابات.