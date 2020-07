إيرادات الأحد.. "force of nature" الثالث و"Siberia" في المركز التاسع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، بإعادة فتح دور العرض السينمائي، على ألا تستقبل كل قاعة عرض أكثر من 25% من طاقتها الاستيعابية؛ تطبيقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تستقبل "السينمات" الجمهور.

ونستعرض في السطور التالية، ما حققته الأفلام الأجنبية المعروضة في شباك التذاكر المصري، بخمسين دار عرض، من إيرادات أمس الأحد 19 يوليو..

Advertisements

احتل المركز الأول في قائمة إيرادات شباك تذاكر الأفلام الأجنبية بدور العرض المصرية، فيلم "Bloodshot"، بطولة Vin Diesel، بعد تحقيقه 25 ألفا 365 جنيهًا، وجاء في المرتبة الثانية فيلم " "The Invisible Man، بطولة Elisabeth Moss، محققًا 28 ألفًا و79 جنيهًا، وحصل على الترتيب الثالث فيلم "force of nature" بطولة Mel Gibson، وبلغ إيراداه أمس 21 ألفًا و660 جنيهًا.

يأتي في الترتيب الرابع فيلم "The Debt collector 2" بطولة Scott Adkins، بعد تحقيقه 8 آلاف و947 جنيهًا، وذهب المركز الخامس لفيلم "The Call Of The Wild" بطولة Harrison Ford، محققًا 7 آلاف و940 جنيهًا، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم "Bad Boys For Life" بطولة ويل سميث، وبلغ ما حققه من إيراد أمس 6 آلاف و832 جنيها.

فاز بالمركز السابع فيلم التحريك "The Academy of magic" والذي حقق 6 آلاف و594 جنيهًا، وفي المركز الثامن جاء فيلم "Brahms: The Boy 2" محققًا 6 آلاف و260 جنيها، وذهب المركز التاسع لفيلم "Siberia" بطولة Willem Dafoe، والذي حقق 4 آلاف و967 جنيها، واحتل المركز العاشر فيلم "i still believe" بعد تحقيقه 4 آلاف و500 جنيه.