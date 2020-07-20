فيديو| لطيفة تكشف موعد طرح أغنيتها الجديدة "رد الباب وغرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: نشرت النجمة لطيفة، فيديو أثناء تسجيل أغنيتها التونسية الجديدة "رد الباب وغرب"، وذلك عبر حسابها على إنستجرام. وكشفت لطيفة عن موعد طرح الأغنية اليوم في السابعة مساءً، عبر قناتها الخاصة بـ"يوتيوب". يشار إلى أن لطيفة طرحت مؤخرًا أغنية تحمل اسم "للشمس"، عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، والتى صورتها على طريقة فيديو كليب، وهى من كلمات ياسين الحمزاوى وألحان وتوزيع أمين القلسى، لبث روح الأمل عند الناس بسبب الأزمة التى يمر بها العالم بعد انتشار فيروس كورونا.

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