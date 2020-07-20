لا أخاف الزمن ولا أحتمل الكذب والخيانة.. تصريحات سوسن بدر لـ"القاهرة الآن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استضافت المذيعة لميس الحديدي، في برنامجها القاهرة الآن، المعروض على قناة الحدث، الفنانة الكبيرة سوسن بدر، وذلك عبر برنامج zoom، ونستعرض في السطور التالية، أبرز تصريحاتها..

- عم شعرها الأبيض: "أنا دلوقتي شكلي كده ومن عشر سنين مكنش كده، عايزة أبان زي ما أنا، وشكلي لا يقلقني، ولا الشعر الأبيض والخطوط اللي تحت العين، لأن دي التجربة الحياتية اللي عشتها، المهم نبص في المراية ونكون مرتاحين.

- تركي لشعري الأبيض ناتج عن قناعتي، أقف أمام الكاميرا وبعمل أم لسن كبير، الأم المصرية العادية جدًا اللي عندها بنت في الثلاثينات، أكيد شعرها أبيض.

- لا أخاف من الزمن، كل خط في وشي حكاية مرة خط من وجع لفراق، من سهر في شغلي، خط من حزن، من الفرح، ده اللي موجود دلوقتي ده اللي حباه لأنه تاريخي وعمري، كل خط في الوش حكاية.

- التقدم في السن لا يعني أن نهمل مظهرنا، لا تخافوا كلما تقدمنا في العمر نزداد جمالًا، السن يمنحنا الوعي والخبرة والنضج.

- التنمر جديد على الشخصية المصرية، وكل سن له حلاوته وأهميته وجماله، وبعد فترة هيكون من العادي أن الست عندما تكبر لا تفقد أهميتها، وليس من حق أحد أن يطالب الآخر أن يُدفن حيًا.

- حكت عن موقف تعرضت له من امرأة قابلتها في "سوبر ماركت" شكلها ليس أصغر منها بكثير، قالت لها "كلمة وحشة أوي"، حسب تعبيرها، واندهشت قائلة "هل أنا سألتك عن الشكل الذي اخترتيه لنفسك".

- عندنا الممثلة من بعد التلاتين عندها مشكلة لا يُكتب لها أدوار جيدة، إلا فيما ندر.

- نفرتيتي جدتي رسمي، أصولي صعيدية على فكرة، المصريات كلهن بشكل أو بآخر شبه بعض.

- المخرج شادي عبدالسلام قبل سنوات كثيرة اختارني لعمل شخصية نفرتيتي، وللأسف لم يسعفني الحظ، إني أعمل الفيلم، وفضل اللقب ماسك فيا، وده لحسن حظي.

- أحب الشغل الكوميدي، وبدايتي كانت من خلال هذا اللون، أموت في الهزار والضحك.

- دوري في "ونحب تاني ليه" بيأكد إن حلال ربنا مش عيب، في أي سن عايز تتجوز اتجوز مفيش حرج في المسألة، بنحب تاني لإن أصل الحياة الحب والمحبة.

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- ردًا على ممكن تحب تاني، قالت: وليه لأ.

- لو النهاردة كان عندي الرغبة في الارتباط، يمكن هحكم عقلي أكتر من عاطفتي، هيبقى فيه متطلبات مختلفة، منها بيحب الكتب اللي انتي بتحبيها ولا لأ، قريب من تفكيرك، بنعرف نتكلم في أمور مشتركة، هنسمع مزيكا.

- زيجتي السابقة لم يكن قلبي يتحكم فيها بنسبة 100%.

- الود أحلى من الحب.

- في سقف للاعتزاز بالنفس مش لازم طول الوقت أقول أنا، وحاجة مهمة أوي إن يبقى فيه طولة بال، لم أكن طويلة البال في سنوات العمر الأولى.

- لا أحتمل الكذب والخيانة، ولا أحب الإهانة والمهانة، إذا غابت اللغة المحترمة لا نهين بعض وينتهي الأمر.

- بحب كل شغلي حتى الوحش، ومش مكسوفة من أي حاجة عملتها.

- لا أعرف اليأس وعندي إصرار.

- هنتعلم إزاي الصح من غير ما نغلط.

- طول الوقت الذي لا انشغل فيه بعمل أو بلقاء الأصدقاء، أجلس مع أحفادي.

- التعليقات التي بها تجاوز لا أهتم بها، وأتجاهلها، لكن أهتم بالرد بنفسي على كثيرين.

جدير بالذكر أن أخر أعمال سوسن بدر كان مسلسل "ونحب تاني ليه" تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي وشريف منير.