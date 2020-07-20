خاص| تفاصيل دويتو "يا هزة الأرض" لـ فيفي عبده وإسماعيل الليثي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تستعد الفنانة فيفى عبده، لتصوير كليب أغنية تجمعها مع المطرب الشعبى إسماعيل الليثى، بعنوان "يا هزة الأرض" من كلمات شفيق كارم، وألحان تامر كروان، وتوزيع موسيقي حمادة عصمت، وهندسة صوت محمد الجيار.

الشاعر شفيق كارم، قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365"،: "العمل على الأغنية بدأ قبل جائحة كورونا، وكنا قد عرضنا الأغنية على الفنانة فيفي عبده، ومن البداية أعددناها كدويتو دون تحديد اسم من يشاركها الغناء، وبعد إعجابها بالفكرة اختارت بنفسها الفنان إسماعيل الليثي ليغنيها معها".

وأضاف: "بعد الاتفاق مع الليثي تم تنفيذ الأغنية، وبعد تفشي الوباء، تأجلت فكرة تصوير الكليب، ولكن بدأنا مؤخرًا الإعداد لذلك".

وتقول كلمات الأغنية ،"من وسط كل التحف إنتي اللى أنتيكا، مظبوطه ع المسطرة مش عايزة أستيكه، وأخده الدلع من مصر والجمال م الغرب، تقوم عشانك حرب تخسرها أمريكا".