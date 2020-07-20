سارة الطباخ عن "الشرنوبي": يصدر بيانات خاطئة والشركة الوكيل الحصري له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أصدرت شركة إيرث برودكشن للمنتجة سارة الطباخ، تحت إشراف مستشارها القانوني المحامي أشرف عبدالعزيز، بيانا حذرت فيه الفنان محمد الشرنوبي، من إصدار بيانات خاطئة حول طبيعة علاقته بالشركة.

وجاء في البيان تأكيد على أن الشرنوبي مازال مرتبطًا بعقد حصري، يلزمه بعدم الاتفاق أو التوقيع على أي منتج فني أو إعلاني أو حتى الظهور الإعلامي إلا بموافقة الشركة سواء بأجر أو بدون أجر.

وتحذر سارة في بيانها كافة الشركات الإنتاجية من التعامل بشكل فردي معه، حتى لا يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه الشركات، وأضاف البيان "قرار غرفة صناعة السينما ونقابة الموسيقيين واضح بأن الجهتين قامتا بغل أيديهما لأن الطرفين متنازعان قضائيا، وبالتالي الأمر متروك للقضاء، وطالما أن النزاع لم يحسم قضائيا لا يحق له العمل نهائيا بشكل منفرد".

وتابع البيان: "كما أن الشركة سوف تحرك دعوى قضائية ضد الفنان؛ لقيامه بنشر أخبار كاذبة في وسائل الإعلام على أن علاقته بالشركة انتهت، ولم يقدم دليلا يثبت ذلك وكل هذه البيانات هدفها شو إعلامي، وسوف يحاسب قانونا عليها.

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وتدعو الشركة الفنان بالالتزام وعدم اختلاق المشاكل والتمادي في الإخلالات كما هو مثبت عنه فى التحقيقات السابقة وكما هو معهود عنه من قبل".

كان الفنان محمد الشرنوبي، أصدر أمس بيانًا وجه خلاله الشكر للنقابات الفنية الثلاث، وغرفة صناعة السينما، أوضح فيه احترامه لها، ولرفضها قرار وقفه عن العمل.

وحذر الشرنوبي، في بيانه، سارة الطباخ من التعامل باسمه أو بالنيابة عنه بشأن أي عمل فني أو تسلم مستحقات مالية.

وأكد أنه مستمر في الإجراءات القانونية ضد سارة الطباخ بصفتها الممثلة القانونية لشركة إيرث برودكشن.