ابنة أصالة تنشر صورا جديدة من حفل خطبتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة، متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورتين من حفل خطبتها على الدكتور معتز نصير، الذي احتفلت به أمس الأحد 19 يوليو في أجواء عائلية.

الصورة الأول ضمت أسرتي شام وخطيبها، أما الثانية فظهر فيها الأخير وهو يطبع قبلة على رأسها، معلقة "العائلة تكبر، شكرًا لأنك حقيقة، لأنك أنت، وجعلتني أرى جانب مختلف من الحياة".

كان فيديو من حفل الخطوبة قد تم تداوله أمس، كما نشرت أصالة عبر خاصية "القصص القصيرة" بنفس الموقع، مقطع فيديو لنجلها علي وهي تسأله عن سر أناقته اليوم، فأخبرها أنه يستعد لحفل خطوبة أخته شام.