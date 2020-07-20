فيديو: الملحن السعودي سهم يعيد فضل شاكر بأغنية "وحشتونى"

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يوليو 2020 01:42 مساءً - أعاد الفنان فضل شاكر بدعم من الملحن السعودي سهم إطلاق أغنية «وحشتونى» بأسلوب جديد وكأنه اعتذار من جمهور ه بعد غيابه الطويل، وحرص شاكر على ظهور أعلام الدول العربية، بالإضافة إلى أبرز المعالم في تلك الدول، كما تضمن الفيديو ظهوره على أحد المسارح العربية، في رسالة منه إلى جمهوره والتعبير عن مدى الشوق لهم.
عودة فضل شاكر جاءت مع صناع أغنية "وحشتونى" الشاعر قوس، والملحن سهم، والموزع خالد عز، والأغنية باللهجة الخليجية، ومن إنتاج فضل شاكر، وتقول كلماتها الأغنية: أنا غايب كثير أدرى، ولكنى قريب الشعور، وإذا ضقتوا ترى صدرى، يضيق وخاطره مكسور، وحشتونى كثر صبرى، كثر ما فالسما من نور، وحشتونى وعلى خبرى، أنا واحشكم ومعذور.
"وحشتونى" تمت إعادة إطلاقها على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر، على يوتيوب، وعلى كافة الإذاعات والمنصات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي.
ويستعد المطرب اللبناني لطرح 3 أغنيات جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث انتهى من تسجيلها مؤخرا، الأولى باللهجة المصرية تنتمي إلى اللون الدرامي تعبر عن حال الكثيرين ممن تعرضوا لجرح في حياتهم، وهي من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري.
والثانية يتعاون فيها فضل مع الملحن أحمد محيي، في أغنية باللهجة المصرية أيضا تحمل طابع درامي عاطفي، والثالثة باللهجة اللبنانية وهي من توزيع الموسيقى أحمد الأسدي، وجيتارات باسم سعيد.
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