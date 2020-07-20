قريبًا.. عرض فنان الشعب على مسرح البالون

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، وإشراف المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، يقدم البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة المخرج عادل عبده، قريبًا على مسرح البالون بالعجوزة، العرض المسرحي "فنان الشعب" عن قصة حياة الموسيقار سيد درويش.

وأوضح المخرج عادل عبده، أنه تجرى الآن بروفات مكثفة للعرض، الذى يجسد حياة الفنان سيد درويش ويلقى الضوء على العناصر

كافة التى ساهمت فى تكوين شخصيته الفنية، مشيرًا إلى أن المسرحية ستعرض على مسرح البالون بالعجوزة أولًا، ثم تعرض على مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية خلال شهر سبتمبر المقبل.

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البطولة للفنانين "محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامى، شريف عبدالوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد

الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبدالمجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبدالعزيز، غاده كامل، دعاء الخولى، مجدي عبدالعزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى" وكوكبة أخرى من الفنانين.

العرض من إنتاج فرقة أنغام الشباب، برئاسة الفنان ماهر عبيد، تأليف السيد إبراهيم، ديكور محمد عبدالرازق، ملابس د.نجلاء الفقي، وتوزيع موسيقي حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة أبو بكر الشريف، مادة فيلميةضياء داوود، مخرج منفذ "وليد سعد، د.طارق دياب"، إخراج أشرف عزب.