"هو في آب بيزعل من ولاده".. عفاف مصطفى تعتذر لعبد الرحمن أبو زهرة

اعتذرت الفنانة عفاف مصطفى للفنان القدير عبد الرحمن ابو زهرة بعد اساءتها لك منذ ايام، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". وكتبت "عفاف" عبر صفحتها قائلة : "من قلبى بقول لحضرتك.. ماتزعلش.. هو فى أب بيزعل من ولاده ؟ صحيح حضرتك اب حمش بزياده وده يحسب لحضرتك مش ضدك.. حضرتك قيمه وقامه وتاريخ ورمز فنى كبير ربنا يبارك فى عمرك ويعطيك وافر الصحه . ما كنتش أدرك الموضوع يوصل كده". وده يحسب لحضرتك مش ضدك.. حضرتك قيمه وقامه وتاريخ ورمز فنى كبير ربنا يبارك فى عمرك ويعطيك وافر الصحه . ما كنتش أدرك الموضوع يوصل كده". وتابعت :" أنا كتب البوست فى لحظة إسترداد زكريات من شغلي.. وخرجت Advertisements من المنزل دون ان اتابع النت وعلى ما رجعت وحق الله لقيت الدنيا بقت كده وحذفته مع اول مكالمه من السيد النقيب الدكتور اشرف زكى". من المنزل دون ان اتابع النت وعلى ما رجعت وحق الله لقيت الدنيا بقت كده وحذفته مع اول مكالمه من السيد النقيب الدكتور اشرف زكى". واختتمت حديثها قائلة :" ماتزعلش بقولها لحضرتك مرات ومرات.. حقك عليا يا كبير يا قيمه وقامه.. اديك شوفت بعينك قد إيه حب الكره الارضيه ليك.. ربنا يديم عليك زخم الحب والعرفان وقيمتك الكبيره عند محبيك وجوه القلوب".

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