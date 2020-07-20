الليلة.. فريق كايرو تونز يُحيي حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي

يقدم الفريق الغنائى الشاب "كايرو تونز"، بقيادة أحمد يونس، حفلًا فى ساقية عبدالمنعم الصاوي، اليوم الإثنين 20 من يوليو على مسرح النهر، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.
فريق "كايرو تونز" يضم مجموعة من الأصوات الشبابية، يقوده المايسترو أحمد يونس، ويقدم الفريق مجموعة منوعةمن الأغانى القديمة والحديثة.
انضم أحمد يونس إلى فرقة سيد درويش للموسيقى العربية، التي أسسها الراحل المايسترو الدكتور محمد نوح، وانضم إلى جمعية أصدقاء ومحبي سيد درويش.
يشار إلى أن حفلات ساقية عبدالمنعم الصاوي تقام معاتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة التى نص عليها بيان رئاسة الوزراء من حيث نسبة الدخول التى لن تتجاوز الـ25%، وإجراءات التعقيم وعدم السماح بالدخول لمن لا يرتدون الكمامة.
وفى هذه الظروف قررت الساقية أن تستقبل جمهورها بشكل مختلف كوسيلة لمراعاة التباعد الاجتماعى، فسيجلس بجوار الحضور مجموعة منوعة من فنانى الزمن الجميل من خلال صور لهم مطبوعة على الكراسي.
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