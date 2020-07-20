محطات في حياة الفنان عبد الله الرويشد

يمتلك الفنان عبد الله الرويشد قاعدةً جماهيريةً كبيرةً في الخليج والوطن العربي. إذ أنه من الفنانين القلائل الذين أبدعوا في تقديم ألوانٍ مختلفةٍ من الغناء الخليجي، والشعبي.

ونجح أيضاً في الأغنيات الرومانسية والموال، والفن اليماني الحضرمي. لذلك أطلق عليه جمهوره لقب سفير الأغنية الخليجية.

ولد الفنان عبد الله الرويشد يوم 18 يوليو عام 1961، وفي هذه المناسبة نقدم لكم أهم المحطات في حياته الفنية.

موهبة مبكرة

بدأت رحلة الفنان عبد الله الرويشد الفنية منذ طفولته. إذ تأثر بشقيقه الأكبر الملحن محمد الرويشد.

وعشق آلة العود التي أجاد العزف عليها في عمر الثالثة عشرة، كما أكد في كثيرٍ من التصريحات.

وقال إنه “لم يكن يعزف أمام شقيقه. كان ينتظر خروجه من المنزل ليحصل على آلة العود ويعزف عليها”.

وعندما علمت عائلته أنه بعشق الغناء، ساندته حتى تعلم أصول العزف على العود من أستاذه الفنان علي نجم عبد الرزاق.

كما سانده أيضاً شقيقه الملحن محمد الرويشد، وقدم له أول لحنٍ لأغنية حملت عنوان “أنا سهران” عام 1980، وذلك بعد مشاركته كعازف في فرقة رباعي الكويت.

عازفاً محترفاً في بداية مشواره الفني

في بداية المشوار الفني للنجم عبد الله الرويشد، عمل عازفاً محترفاً في فرقة رباعي الكويت.

لكنه انفصل عن الفرقة فى أوائل الثمانينيات، وكانت تلك البداية الحقيقية له في عالم الغناء.

أعجب الملحن الراحل راشد الخضر بصوت الرويشد، وقرر أن يلحن له أغنية خاصة بعنوان رحلتي، ضمن ألبوم رسمي خاص به صدر عام 1983.

استمر الفنان الكويتي في تقديم مجموعةٍ متميزة من الأغاني العربية والخليجية، عقب النجاح الكبير الذى حققته أغنية رحلتي.

تعاون الرويشد بعد ذلك مع كبار الفنانين من الملحنين، والشعراء. وقدم مجموعةً من الألبومات الناجحة الأخرى.

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نذكر أبرزها: إحساس العالم، وينك، رحلتي، الله معك، نهاية قصتك، ليلة عمر، روح وانساني، لمني بشوق، وعدتيني.

وشكل ثنائياتٍ فنيةٍ ناجحة مع غددٍ من الفنانين، ومن أهمها ثنائي مع الراحل راشد الخضر والفنان خالد الشيخ والفنانة نوال الكويتية.

إعجاب موسيقار الأجيال بصوت الرويشد

عبد الله الرويشد هو أول مطربٍ خليجي يقف على مسرح الأوبرا في القاهرة، بعدما استمع إلى صوته الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب.

أدى حينها أغنية “اللهم لا اعتراض”، وأشاد بصوت الرويشد قائلاً: “هذا أفضل صوتٍ عربي على الإطلاق”.

واتفق عبد الوهاب مع سفير الأغنية الخليجة على أن يقدم له لحناً. لكن القدر لم يتح لهما ذلك بسبب وفاة الموسيقار المصري، قبل إنجازه.

التكريمات والجوائز

حصل النجم الكويتي خلال مسيرته الفنية على الكثير من الجوائز والتكريمات، منها جائزة أفضل مطرب عربي لعام 1999 عن أغنية “اخر حبيب”.

وجائزة أحسن دويتو عربي عام 1995 من مهرجان أوسكار للفيديو كليب مناصفةً مع الفنانة نوال الكويتية.

وبالإضافة إلى تكريمه، حصل على درعٍ تذكاري من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح،

وفي دراسةٍ أجرتها مجلة نيوزويك الأميركية عام 2005، اختير عبد الله الرويشد ضمن أبرز وأهم 43 شخصيةً عربيةً في العالم.

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