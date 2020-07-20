محمد محرز ينفي كتابة الجزء الثاني من "غبي منه فيه"

القاهرة - لايف ستايل
منذ فترة هناك حديث عن تقديم الجزء الثاني من فيلم "غبي منه فيه" للفنان هاني رمزي، وأن المؤلف محمد محرز يتولى كتابته.
رد محرز على هذه الأخبار، وأوضح أنها غير صحيحة وأنه لا علاقة له بهذا الفيلم.
نشر محرز عبر حسابه على فيسبوك صورته مع المخرج سامح عبد العزيز وكتب: "للتوضيح لكل الأخوة الصحفيين المحترمين، ماتم تداوله من أخبار عن قيامنا (أمين جمال_محمد محرز) بكتابة فيلم غبى منه فيه ج2، ليس صحيح".
وفسر محرز سبب انتشار هذه الأخبار: "هناك لبس حدث بعد توقيعنا لفيلم من تأليفنا (أمين جمال_محمد محرز) مع شركة دانا إخراج الاستاذ سامح عبد العزيز، وسيتم الإعلان عن اسم الفيلم وأبطاله باذن الله حين الانتهاء من كتابته".
فيلم "غبي منه فيه" بطولة، هاني رمزي وحسي حسني ونيللي كريم وطلعت زكريا وعبد الله مشرف وسعيد طرابيك وسامي مغاوري وقصة وسيناريو وحوار أحمد عبد الله وإخراج رامي إمام، إنتاج عام 2004.
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