جون سينا يدعم أيشواريا راي بعد دخولها المستشفى.. صور

رنا صلاح الدين - دعم نجم المصارعة الحرة الأمريكي، جون سينا، نجمة بوليوود الجميلة أيشواريا راي، بعد دخولها المستشفى للعلاج من فيروس "كورونا" المستجد.

جون سينا، نشر صورة لأيشواريا راي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، دون أن يرفق معها أي تعليق مثل سائر منشوراته على موقع الصور والفيديوهات الشهير.

أيشواريا راي وابنتها، نقلتا إلى مستشفى نانافاتي في مومباي، حيث يتلقى حماها نجم بوليوود، أميتاب باتشان العلاج من فيروس "كورونا" المستجد.

أيشواريا راي

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أشواريا راي وابنتها "آراديا" كانتا في الحجر المنزلي الذاتي، بعد أن ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا قبل 5 أيام، بحسب صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية.

أيشواريا رايوبحسب مصادر، فقد تقرر إدخال أشواريا راي وابنتها للمستشفى بعد معاناة كلاهما من ضيق في التنفس.. وقال مصدر مطلع بحسب لوكالة أنباء "بي تي آي" الهندية: "تم إدخال كل من أشواريا وأراديا إلى مستشفى نانفاتي إنهما بخير".. فيما أشار مصدر آخر إلى أن "أشواريا بحاجة إلى تلقي رعاية طبية".

أيشواريا راي

يشار إلى أن جون سينا شارك الأسبوع الماضي صورة لنجم بوليوود أميتاب باتشان وابنة النجم أبهيشيك باتشان عبر حسابه على "إنستجرام" بعد إصابتهما بفيروس "كورونا" المستجد.

أيشواريا راي

أيشواريا راي