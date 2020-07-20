نجوم الوطن العربي يعايدون د هراتش ولجنة الزمن الجميل

Jul 20, 2020
بمناسبة مرور خمس سنوات على تأسيس مهرجان الزمن الجميل، عايد نجوم العالم العربي د هراتش سغبزريان ولجنة الزمن الجميل على تأسيس هذا المهرجان الراقي والمتميز الذي قام على مدار خمس دورات بتكريم مئات الشخصيات الفنية القديرة من مختلف الدول العربية
ومن بين الشخصيات التي تمنت المزيد من التألق والازدهار لدكتور هراتش النجمة السورية الكبيرة سلمى المصري، أيقونة الرقص الشرقي نجوى فؤاد.
وكانت لجنة مهرجان الزمن الجميل قد بدأت التحضيرات للدورة الجديدة الخاصة للمهرجان السنوي الذي تشهده بيروت في كل عام والذي اصبح احد ابرز المهرجانات التي تكرمّ الكبار والعمالقة في كل انحاء الوطن العربي في ديسمبر 2019، لكن بسبب فيروس كورونا تم تأجيل كل الفعاليات الترفيهية على أمل ان تتحسن الظروف لاعادة احياء كل النشاطات الفنية.
نذكر ان طبيب التجميل د. هراتش سغبزريان كان قد ناشد المعنيين مؤخراً بمساعدة الفنانة اللبنانية القديرة رينيه الديك التي تتواجد حالياً في دار المسنين في منطقة جبيل – كفرحتى، وصحتها تتدهور وسط حالة من اللامبالاة من قبل المعنيين.
د. هراتش الذي سبق وتواجد الى جانب رينيه الديك وساعدها في أكثر من مناسبة أطلق صرخة عبر حسابه على انستغرام وقال: “من المعيب أن يتم ترك كبارنا بدار العجزة في آخر ايامهم…رينيه الديك كانت اول ممثلة لبنانية ظهرت في الخمسينيات”.
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