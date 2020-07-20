بالصور- ميريام أوزرلي في أجرأ جلسة تصوير

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Jul 20, 2020
نشرت الممثلة التركية ميريام أوزرلي الشهيرة في العالم العربي بـ “السلطانة هويام” بعض الصور الجريئة لها وذلك عبر حسابها على موقع انستغرام.
ظهرت “أوزرلي”، في أحدث جلسة تصوير، وهي تجلس على الأرض مرتدية ثوباً كشف عن جزء من جسدها، حيث بدت اطلالتها مثيرة ولافتة للأنظار.
نذكر أن الممثلة التركية الشهيرة كانت قد دخلت عالم الأعمال بعد افتتاحها لأحد المطاعم في برلين المانيا.
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