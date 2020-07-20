شريف رمزي يكشف عن ندمه لرفضه العمل مع والده

حل الفنان شريف رمزي ضيفًا على برنامج "وشوشة" من تقديم أحمد الهواري عبر قناة النهار، حيث كشف عن ندمه لرفضه قبول العمل في أفلام من إنتاج والده المنتج الراحل محمد حسن رمزي، قائلا إنه كان يفكر بطريقة خاطئة وقتها بسبب خوفه من اتهام والدته بمجاملته كممثل، مؤكدًا أنه اكتشف أن وجهة نظره لم تكن صائبة خاصة أن الجمهور لن يهتم بشيء سوى أن يكون الممثل جيد، وليس علاقته بالمنتج أو مكان اسمه على التترات.

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