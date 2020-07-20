صلاح عبد الله يُعرب عن سعادته بالمشاركة في فيلم "موسى"

أعرب الفنان صلاح عبد الله، عن سعادته بالمشاركة في فيلم موسى بجانب عدد من النجوم أبرزهم إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، قائلا: “إنه انتهى من تصوير جميع مشاهده المخصصة له منذ فترة زمنية كبيرة، رافضًا التحدث عن تفاصيل دوره خلال أحداث العمل مكتفيا بقوله سوف يكون بمثابة مفاجأة مليئة بالإثارة”، موضحًا أن أكثر ما جذبه للعمل هو أن فكرة العمل جديدة على السينما ولم تقدم من قبل في دور العرض السينمائى، خاصة أنه أول عمل يوجد فيه إنسانا آلى فى مصر والشرق الأوسط.



وتدور أحداث الفيلم حول طالب بكلية الهندسة يقوم باختراع روبوت ليكون أول روبوت فى الشرق الأوسط، وكان هدفه الانتقام من موت والده وتحقيق العدالة من وجهة نظره، ثم تطارده السلطة للقبض عليه، ومن ثم تتوالي الأحداث في إطار خيالي.



والعمل من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج مشترك بين شركة سينرجي وشركة شركة نيو سينشري، ويشارك في بطولته كل من إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، أحمد العوضي، أحمد حاتم، سارة الشامي، أسماء أبو اليزيد، محمود حافظ، محمد لطفى، صبرى فواز، وغيرهم.

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