اكتشفته أم كلثوم وأنجب 4 أبناء.. حكايات محمد رشدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم 20 يوليو ذكرى ميلاد الفنان الكبير محمد رشدي، أحد عمالقة الطرب الشعبي في مصر.

رغم رحيله عن عالمنا إلا أن فنه لا يزال حاضراً، شاهدا على فنان عظيم، ولأنه صاحب صوت لن يتكرر استطاع أن يقدم شتى ألوان الغناء، فأبدع في الموال، ونجح في الغناء الشعبي، وشهد له الكبار وعلى رأسهم كوكب الشرق أم كلثوم.

الخليج 365 يعرض لكم في هذا التقرير حكايات محمد رشدي:

زواجه

تزوج رشدي مرتين من خارج الوسط الفني وأنجب أربعة أبناء، هم طارق، عادل، أدهم، سناء.

اكتشفته أم كلثوم

حل الراحل محمد رشدي ضيفًا على البرنامج اللبناني "نجوم على الأرض" من تقديم المذيعة ليلى رستم في عام 1966، وقال في حديثه: "أم كلثوم هي التي اكتشفتني في إحدى الحفلات في دسوق، وطلبت من أهلي أن يرسلوني لمصر لأتعلم أصول الغناء".

بدايته في الإذاعة

لم يجذب صوت رشدي الإذاعة المصرية في ذلك الوقت، حتى استمع إليه على زغلول المشاركة في الإذاعة عام 1950، فحصل في الإذاعة على 17 جنيه أجره مقابل التأليف والتلحين والأداء في الفرق الموسيقية، فكانت أولى أغانيه في الإذاعة ''قولوا لمأذون البلد'' التي لحنها بنفسه، ونجحت الأغنية نجاحا كبيرا، فطلبها منه المستمعين والجمهور لمدة عشرة سنوات متتالية.

إصابة نجله

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قال "رشدي"، خلال لقائه في برنامج "نجوم على الأرض" :"ابني طارق أصيب بشلل الأطفال، وتمنيت أن أسمي ابنتي وهيبة، فرفضت زوجتي قائلة: "مش هتتجوز".

وفاة نجله عادل



في 9 أبريل الماضي، أعلن طارق رشدي، نجل الفنان الكبير محمد رشدي، وفاة شقيقه الأكبر "عادل" بعد معاناة مع المرض.

أشهر أغانيه

من أشهر أغانيه، "كعب الغزال"، "طاير ياهواه"، "ميتا أشوفك"، "عرباوي"، "وهيبة"، "قولوا لمأذون البلد"، "ع الرملة"، "تحت الشجر يا وهيبة"، "لا لا يالخيزرانة".

التمثيل

عمل "رشدي" ممثلا في عدة أفلام سينمائية مثل ''المارد''، ''حارة السقايين''، ''عدوية''، ''6 بنات''، ''فرق المرح، ''ورد وشوك''.

آخر أعماله

طرح الراحل محمد رشدي أخر ألبوماته الغنائية بعنوان "دامت لمين" في عام 2004، قبل وفاته بعام واحد فقط.

معاناته مع المرض

قاسى رشدي في نهاية حياته سنوات طويلة من المرض بعد إصابته بورم في المعدة، ثم حاجته لجلسات الغسيل الكلوي، ومرض السكر، ليرحل عن عالمنا في 2 مايو عام 2005، تاركا إرثا فنيا ضخما من الأغاني الشعبي.