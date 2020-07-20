أروى تهنئ الإمارات على إطلاقها "مسبار الأمل" للمريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

حرصت الفنانة أروى، على تهنئة دولة الإمارات، بإطلاقها "مسبار الأمل" للإمارات.

وكتبت أروى ، عبر حسابها الرسمي على تويتر: "‏والله شيء يفرح القلب في وقت مافيه فرح ولا أملا، شكرا الإمارات، مسبار الأمل".

يذكر أن، مسبار الأمل الاماراتى لاستكشاف المريخ، انطلق مساء أمس الأحد من جزيرة يابانية.