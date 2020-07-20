تراند اليوم : هالة صدقي تعلق على تصريحات عبدالرحمن أبوزهرة وتفجر مفاجأة

علقت الفنانة المصرية هالة صدقي، على اتهامات بعض الفنانات للفنان عبد الرحمن أبو زهرة بالتنمر عليهن أثناء التصوير، كما علقت على تصريح له بشأن واقعة تصحيحه لمخرجة شابة مخارج الألفاظ، حيث قال إنه نصح مخرجة من الجيل الجديد أن تهتم بمخارج الألفاظ فغضبت لكن كانت الفنانة هالة صدقي موجودة وقالت لها (دا بينصحك).
و ردت هالة على هذا التصريح عبر حسابها على Instagram، كاتبة: "حصل فعلا بس المخرجة ما زعلتش بالعكس بس بعض الشباب النجوم اتحرجوا وحاولت أصلح الموقف لأنه فعلا بينصح من قلبه، فنان كبير جدا جدا جدا وعظيم بس للأسف مش بنهتم بخبرتهم في أعمالنا".
وأحدثت تصريحات الفنان المصري الكبير عبدالرحمن أبوزهرة بشأن عدم عرض أعمال عليه ضجة بين الفنانين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الهجوم عليه وانتقاده من قبل بعض الفنانين بسبب طريقة العمل معه.