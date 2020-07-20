تراند اليوم : كندة علوش تعتذر عن تغريدة «فتيات التيك توك».. وما علاقة فلسطين؟

اعتذرت الفنانة السورية كندة علوش، زوجة الفنان المصري عمرو يوسف، عن تغريدة نشرتها أمس،عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، موضحة أن الكثير من متابعيها فهموا كلامها بطريقة خاطئة لم تكن تقصدها، ولذلك حذفتها على الفور، قائلة:" بعتذر لكل من فهم كلامي باتجاه خاطئ.. في تويتة سابقة كتبتها اليوم وحذفتها منذ قليل لأن البعض حملها تفسيرات حتماً لم اكن اقصدها".
وسبق أن انتقدت كندة علوش، المهتمين بالتفاعل مع القبض على فتيات التيك توك، وتجاهل التفاعل مع خبر إزالة اسم فلسطين من خرائط غوغل.
وكتبت كندة، عبر حسابها: "اليوم عم نعيش زمن فيه خبر القبض على فتاة التيك توك أهم ألف مرة وبياخد تفاعل أكتر من خبر إزالة اسم فلسطين من خرائط غوغل".