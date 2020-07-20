كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد تعرضه للانتقادات.. عبد الرحمن أبو زهرة يحتل صدارة جوجل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر الفنان عبد الرحمن أبو زهرة قائمة التريندات عبر موقع البحث الشهير "جوجل"، وذلك بعد الهجوم والانتقادات التي وجهت إليه من بعض الفنانين.

وذلك بعد قوله أنه يشعر بالاكتئاب والغربة وأن من حوله لا يفهمونه، كما يتعرض لإهمال كبير منهم، و تحدث عن المخرجين الذين في مصر انهم لم يكن اتولدوا عندما كان نجم واتعرض لإهمال كبير منهم، وقال: أنا كنت كوميديان معرفش ليه بيجيبوني ضيف شرف واحتفلت في مارس الماضي على مرور 60 عامًا على احترافي.

وعلق الاعلامي وائل الإبراشي، على انتقاد بعض الفنانين للقدير عبد الرحمن أبو زهرة الذي قال لإنه يشعر بالاكتئاب والغربة وأن من حوله لا يفهمونه، كما يتعرض لإهمال كبير منهم.

وقال وائل الابراشي، خلال تقديمه برنامجه عبر القناة الاولى المصرية: "من الجائز أن يكون كلامك صحيح أو خطأ، لكن هذا لا يعني أن لا يراعي البعض قامة هذا الرجل وكبر سنه".

وأكد أنه مرفوض تمامًا أن ينال أحد من الفنان الكبير إنسانيا، فالتقييم يكون فني اذا تحدث عن دوره المتواضع لكنكم دخلتم في تقييم الرجل انسانيا، لمجرد موقف تعرضت له برغم من تعرضنا جميعاً لشخصيات قامات كبيرة بحياتنا.