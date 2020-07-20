الحسناء ماريا شارابوفا تتحول إلى رياضة عنيفة.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - تواصل النجم الروسية الجميلة ماريا شارابوفاـ التمارين الرياضية بانتظام حتى بعد اعتزالها رياضة التنس، إلا أنها فاجأت متابعيها بتدريبات عنيفة.

نجمة التنس الروسية المعتزلة ماريا شارابوفا البالغة من العمر 33 عاما، كانت قد نشرت على حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مقطع فيديو جديد لها وهي تمارس تمرينات رياضية بعيدة عن التنس وهي تدريبات الملاكمة.

حسناء الكرة الصفراء يبدو أنها لم تبتعد كثيرا عن الرياضة فظهرت وهي تؤدي تمرينات الملاكمة مرتدية القفازين على الشاطئ.

ماريا شارابوفا

الحسناء الروسية وجهت رسالة لمدربها تومي كاسانو قائلة: "نسيت كم يمكنك أن تكون قاسيا، مرحبا للتدريب في الهواء الطلق، اشتقت إليك، شكرا لك على جعل التمرين ممتعا".

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ماريا شارابوفا

يذكر أن شارابوفا الحاصلة على 5 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى أعلنت اعتزالها عالم الكرة الصفراء في الـ26 من فبراير الماضي.. بعدما حققت خلال مسيرتها الاحترافية 36 لقبا، كما تربعت على عرش تصنيف محترفات كرة المضرب لـ21 أسبوعا.

ماريا شارابوفا

ماريا شارابوفا

ماريا شارابوفا