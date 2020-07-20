تجربة فريدة من نوعها لمشاهدة السينما في باريس..صور

رنا صلاح الدين - أصبح من المتاح لمحبي السينما في العاصمة الفرنسية باريس الآن تناول الذرة المحمصة (الفشار) وهم يشاهدون فيلما من قارب على نهر السين، حيث تلقت سينما السيارات دفعة مع انتهاء إجراءات العزل العام تدريجيا وسط انتشار مرض كوفيد-19.

عروض سينما على نهر السين

ووفقا لـ"رويترز" فإنه في إطار خطة "باري بلاج" السنوية لتحويل أجزاء من نهر السين إلى شواطئ صناعية، تمكن رواد السينما من ركوب 38 قاربا كهربائيا لمشاهدة الفيلم الفرنسي الكوميدي "لو جران بان" مجانا.

إلواز بلوم (25 عاما) قالت: استمتعت حقا بالسينما في الهواء الطلق، إنها تمثل بداية الصيف، وعلى الرغم من أننا بالفعل في منتصف يوليو، فهي بالنسبة لي تمثل بداية المغامرات الصيفية الباريسية، أستمتع حقا بفكرة القوارب.. مشاهدة فيلم من على مياه السين، لم أرغب في أن يفوتني هذا.

عروض سينما على نهر السين

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ويمكن لكل قارب أن يستوعب ما يصل إلى 6 أشخاص يعرفون بعضهم البعض. ويأمل المنظمون في إقامة عروض مماثلة خلال احتفالات باري بلاج التي تستمر ستة أسابيع، ويشاهد البعض الآخر الفيلم من كراسي الاستلقاء بينما تطفو شاشة العرض فوق نهر السين.

وأعيد فتح دور السينما في فرنسا، لكن مستويات الإشغال لا تزال منخفضة للغاية، وبينما كان الفيروس تحت السيطرة مع انخفاض الوفيات وعدد الأشخاص في العناية المركزة، زادت الإصابات اليومية قبل موسم العطلة الصيفية.

عروض سينما على نهر السين

وحققت الشواطئ الصناعية على ضفتي نهر السين في وسط باريس وبحيرة باسان دو لا فيليت الصناعية في شمال شرق المدينة، نجاحا كبيرا منذ أن أطلقها رئيس بلدية باريس السابق برترون ديلانوي عام 2002.