بكلمات حبّ رومانسية.. نيك جوناس يحتفل بعيد ميلاد بريانكا شوبرا

متابعة بتجــــــــــرد: احتفل المطرب الأمريكي نيك جوناس بعيد ميلاد زوجته النجمة الهندية بريانكا شوبرا الـ38 بنشر صورة تجمعهما على إنستغرام علق عليها بقوله «أستطيع أن أحدق في عينيك الجميلتين، ولن أمل منهما إلى الأبد. أحبك».

واعترف لها «أنت الشخص الأكثر عمقاً وحناناً والأكثر روعة وجمالاً، أنا ممتن للغاية لأننا وجدنا بعضنا البعض. عيد ميلاد سعيد ياجميلتي».

ورغم انشغالهما بعملهما، إلا أن الزوجين يقضيان معظم وقتهما معاً مستفيدين من الحظر الاجتماعي بسبب كورونا الذي منحهما الفرصة للبقاء معاً في البيت، قبل أن يتم فكه وتخفيف إجراءات التنقل.

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وكتبت النجمة البوليوودية في النسخة الإنجليزية من مجلة فوغ الصادرة في الشهر المقبل «أعاني أوقاتاً عصيبة لأني بعيدة عن أمي وشقيقيّ الموجودين في الهند، ولكني أحمد الله لأني أقضي أجمل أيام حياتي مع زوجي، وأسرتي، والأكثر من ذلك ابنة أختي كريشنا ذات الأعوام الأربعة التي أستمتع وأنا أشاهدها تستكشف الأشياء الجديدة من حولها».

وأشارت شوبرا إلى أن الإبداع والابتكار هما وسيلتها للقضاء على العزلة وشغل وقتها في الحجر الصحي، هما الأداة لتخفيف التوتر، أحاول أن أؤلف كتاباً، أقرأ سيناريوهات ونصوصاً، وأحاول تعلم العزف على البيانو.

في المقابل، كان جوناس قد أكد في تصريح سابق أنه في أسعد حالاته لأنه يقضي معظم وقته مع الإنسانة التي أحبها، منوهاً بأنه ما زال يعيش شهر عسل رغم أنه مر على زواجه من النجمة البوليوودية عام ونصف عام.