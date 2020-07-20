كاتي بيري: الحمل لم يمنعني من مواصلة عملي الفني

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت المغنية الأمريكية كاتي بيري أنها متصالحة مع زيادة وزنها نتيجة الحمل، كما أن حملها لم يمنعها من مواصلة عملها الفني.

وأكدت بيري، 35 عاماً، في مقابلة بالفيديو مع برنامج إذاعي أنه نتاج حملها الحالي فإن كل شيء بها بدأ يتورم وينتفخ يداها وقدماها، حتى أن وزنها وصل إلى 190 رطلاً.

وأشارت إلى أن حملها من شريك حياتها الممثل أورلاندو بلوم لم يعطل خططها الفنية، كما أن الحجر المنزلي جراء فيروس كورونا سمح لها بفعل المزيد فنياً من داخل حدود بيتها.

وقالت «أنا امرأة نشطة للغاية وخلال الحجر المنزلي أعمل على إخراج وإنتاج الأغاني والأعمال الفنية، حيث أعمل بمنتهى الاجتهاد والجد، كما أن النعمة التي أعيشها أنني لست مضطرة للسفر بشكل مستمر حالياً».