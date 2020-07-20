الشرنوبي يحذِّر الطباخ من التعامل باسمه ويؤكد: سأزاول الطرب والتمثيل

متابعة بتجـــــــــــرد: حذَّر الفنان المصري محمد الشرنوبي، المنتجة سارة الطباخ، مالكة شركة “إيرث بروديكشن” من التعامل باسمه أو بالنيابة عنه بشأن أي عمل فني أو قبض أي مستحقات له، حيث نبَّه علي كل الشركات والأشخاص بعدم التعامل معها نيابة عنه.

وأعرب الشرنوبي عن بالغ تقديره لنقابات المهن التمثيلية والموسيقية والسينمائية وغرفة صناعة السينما، لاحترامهم الحكم القضائي الذي صدر لمصلحته بعدم منعه من مزاولة مهنته، وذلك بعد الشكوى المقدمة من الطباخ.

وأكد الشرنوبي، في بيان، أنه يحق له مزاولة مهنته كمطرب وممثل والتعامل مع الشركات والأشخاص كصاحب حق أصيل في التعاقد على أعماله الفنية بكافة أنواعها.

وشدَّد الفنان الشاب على أنه مستمر في إجراءاته القانونية ضد الطباخ، دفاعاً عن حقوقه الأدبية والمالية التي كفلها له القانون.