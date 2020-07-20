كانييه ويست يثير الجدل في أولى فعالياته الانتخابية

متابعة بتجـــــــــــرد: أدلى مغني الراب الأمريكي كانييه ويست، أمس الأحد بسلسلة من التعليقات المثيرة للجدل والمربكة في أول حدث ضمن حملته الانتخابية الرئاسية غير المتوقعة لعام 2020، بما في ذلك انتقاد الأمريكية التي ألغت عقوبة الإعدام هارييت توبمان.

وأثناء حديثه عن هياكل السلطة التي تؤثر على الأمريكيين السود، قال ويست، دون أي دليل داعم، إن «هارييت توبمان لم تحرر العبيد في الواقع، فقد جعلتهم يعملون لصالح البيض» الأمر الذي دفع بعض الحاضرين إلى الاعتراض عليه بشدة.

يشار إلى أن توبمان، المولودة في ظل العبودية في ولاية ماريلاند، معروفة بتأسيس ما يسمى بالسكك الحديدية تحت الأرض، وهي شبكة من الطرق السرية والمنازل الآمنة التي تساعد السود على الفرار من العبودية خلال النصف الثاني من القرن الـ19.

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وينظر إليها في الخارج على أنها شخصية بارزة في إلغاء العقوبة وانتخاب النساء.

وكان ويست، الذي أعلن ترشيحه في 4 يوليو، قد أمضى على خشبة المسرح مدة ساعة في تشارلستون، ساوث كارولينا. كان يرتدي ما يبدو أنه سترة واقية من الرصاص وقصة شعر «2020» في رأسه.