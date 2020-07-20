قصي خولي يتلقّى الهدية الأولى من طفله ويبكي تأثرًا

متابعة بتجـــــــــرد: شارك النجم السوري قصي خولي متابعيه على “إنستغرام” فرحته الكبيرة بأول إنجازات طفله، وهو عبارة عن لوح على شكل قلب، لوّنه طفله بطريقة عشوائية وبألوان متداخلة.

وكشف خولي عن ان هذا الإنجاز الأول لطفله أبكاه من الفرح. وعلّق على الصورة وقال: “لوّنها بالبراءة كحل صباحي، قشعريرة هزتني. أطعم سكر تحت لساني؟ ام دمعة شوشت لوحته البسيطة؟ أشعور غريب ينتابني ام…؟”.

وأضاف: “عجزت مشاعري، عجزت مفرداتي لغتي نَضبت، وتوقف الزمن وصار عمري دقيقة، وجال في خاطري الكثير، ولكنها الحقيقة”.

وتابع خولي بقوله: “عميدي وفارسي، خطها نحتها كونها وبسحر انامله، لونها… ولونها، 17/07/2020، الرسمة الاولى والانجاز الاول، الله يحميلنا ياك يا روحي وضو عيوني”.