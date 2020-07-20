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متابعة بتجـــــــــرد: شارك النجم السوري قصي خولي متابعيه على “إنستغرام” فرحته الكبيرة بأول إنجازات طفله، وهو عبارة عن لوح على شكل قلب، لوّنه طفله بطريقة عشوائية وبألوان متداخلة.
وكشف خولي عن ان هذا الإنجاز الأول لطفله أبكاه من الفرح. وعلّق على الصورة وقال: “لوّنها بالبراءة كحل صباحي، قشعريرة هزتني. أطعم سكر تحت لساني؟ ام دمعة شوشت لوحته البسيطة؟ أشعور غريب ينتابني ام…؟”.
وأضاف: “عجزت مشاعري، عجزت مفرداتي لغتي نَضبت، وتوقف الزمن وصار عمري دقيقة، وجال في خاطري الكثير، ولكنها الحقيقة”.
وتابع خولي بقوله: “عميدي وفارسي، خطها نحتها كونها وبسحر انامله، لونها… ولونها، 17/07/2020، الرسمة الاولى والانجاز الاول، الله يحميلنا ياك يا روحي وضو عيوني”.
كانت هذه تفاصيل خبر قصي خولي يتلقّى الهدية الأولى من طفله ويبكي تأثرًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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