الملايين تحاصر ماجد المهندس بـ“مو ضروري”

متابعة بتجــــــــــرد: حققت أغنية “مو ضروري” للنجم ماجد المهندس، ما يقارب الـ15 مليون مشاهدة عبر موقع “يوتيوب” بعد أسبوعين فقط على طرحها.
وتتصدّر الأغنية منذ طرحها المراتب الأولى في سباق الأغاني العربية الأكثر استماعًا وتحميلًا في عدد من البلدان العربية.
أغنية “مو ضروري” باللهجة العراقية كتبها رامي العبودي ولحنها ووزعها ميثم علاء الدين. وكان ماجد المهندس قد طرح الأغنية من خلال تطبيق (شادو) الخاص بمشاركة الجمهور لنجومهم الغناء، عبر خاصية (الكاريوكي) الشهيرة، وهي المرة الأولى التي يطلق فيها أغنيته بهذا الأسلوب.
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