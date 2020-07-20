رزان مغربي تعود إلى السينما بعد غياب 5 سنوات

متابعة بتجــــــــــرد: تجسد الفنانة اللبنانية رازان مغربي دور سكرتيرة رجل الأعمال “راضي” الذي يلعب دوره الفنان محسن محيي الدين، خلال أحداث فيلم “صابر وراضي” للنجم أحمد آدم.

وتقابل رزان “صابر” أحمد أدم، حين يتقدم للعمل كسائق مع رجل الأعمال، وتحدث الكثير من المفاجآت التي تغير مجرى حياة “صابر” وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي انساني.

فيلم “صابر وراضي”، من تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربي ومحسن محي الدين.

وتعود رزان للتعاون مع أحمد آدم بعد 10 سنوات من مشاركتها معه في مسلسل “الفريجي” الذي تم عرضه عام 2010 من تأليف محمد الباسوسي، وإخراج عمرو عابدين وشارك في بطولته طارق لطفي، دينا، عايدة رياض، ساندي علي، مروى عبد المنعم، نهال عنبر، أحمد صيام، ماهر عصام، عبد الله مشرف، سعيد طرابيك.

جدير بالذكر أن آخر مشاركة لرزان مغربي في السينما المصرية كانت عام 2015 من خلال فيلم “قيصرون” من تأليف عمرو فهمي وإخراج إيهاب لمعي.