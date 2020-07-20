عبد المجيد عبد الله يُهدي جمهوره أغنيته الجديدة: “​هانت عليك​”

متابعة بتجــــــــــرد: طرح الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله أغنية جديدة بعنوان “​هانت عليك​”، عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب” والمتاجر الموسيقية الكبرى.

الأغنية الجديدة للشاعرة رحاب، ومن ألحان أحمد الهرمي وتوزيع سيروس ومن إنتاج شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وفور طرح الأغنية غرّد عبد المجيد عبد الله عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر” كاتبًا: “أخيراً نزلت الأغنيه. اتمنى تعجبكم وتحسّوها أكثر، فيها كلام صادق ولحن بسيط لكنه شجي وتوزيع يليق بفخامة العمل شكراً لنا قروب العمل ولروتانا ولكم”.

يشار إلى أن الفنان السعودي يستعد لإصدار ألبومه خلال الفترة المقبلة والذي يضم 10 أغنيات.

كلمات الأغنية:

هانت عليك أيّامنا والحب هان

وانت الذي قد قلتلي فرقاي موت

إيه اكتفى صدري طعون مابه مكان

كنت أعشقك جرح وألم حكي وسكوت

عمري اهتنى في جيّتك واليوم شان

من غيبتك كن الفرح عمر ويفوت

لا مرّني صوتك خطا أو طيف بان

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وش حيلتي غير ارتجي ربّي الثّبوت

كن الفراق اللي تبي موتٍ وحان

مابه معي غير الألم زادٍ وقوت

حب و مضى ماهمّني والجرح كان

نجمك غفى من دنيتي صابه بهوت

ما لك عذر هزّيتني حبّ وكيان

أحييتني حلم ووهم عادي يموت

هذي الحياه ماتؤتمن كل شي فان

فات الغلا ماينفعك هـ الحين صوت