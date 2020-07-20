تسع سنوات قاسية من عمر أيمن زيدان غيرت ملامح وجهه

متابعة بتجــــــــــرد: كثرت في السنوات الأخيرة التعليقات على التغيير الذي طرأعلى شكل الفنان السوري أيمن زيادن حيث بدت على وجهه علامات التعب والتقدم في السن بسرعة.

وفي هذا الصدد تناقل عدد كبير من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحاً نسب إليه وتضمن رداً قاسياً ومؤثراً على ذلك. ومما جاء فيه: “مرّت عليّ أسوأ 9 سنوات في حياتي. لم أتوقع أبداً أن يحصل لي كل هذا. توفّي ابني الأقرب لي وتباعد عني أقرب الأصدقاء ودُمر بيتي الذي كان حُلمي طول حياتي. لم يعد للحياة أي نكهة”.

وأضاف: “وبعد كل هذا يأتيني الناس ويسألونني: لماذا تبدو حزيناً؟ هل يجب أن أصطنع الفرح وأنا بلدي تمر بكل هذه الظروف السيئة؟”.

وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين على عدد من الحسابات التي أعادت نشر التصريح على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وتعاطف معه معظم هؤلاء ودعاه الكثيرون إلى استعادة الامل زتحدي الظروف القاسية والصعبة وإلى الظهور مجدداً على الشاشة في أعمال تلفزيونية مميزة كعادته بحسب تعبيرهم.