جاستن تامبرليك وجيسيكا بيال يرزقان بمولودهما الثاني

رحب كل من النجمين جاستن تامبرليك وجيسيكا بيال بطفلهما الثاني وذلك بعدما أفادت بعض التقارير ان الممثلة البالغة من العمر 38 عامًا وضعت مولودها الثاني في الأسبوع الفائت بعد حمل سري للغاية، وفقًا لصحيفة ديلي ميل.

ولم يكشف الثنائي عن جنس واسم الطفل المولود حديثاً.

وكان جاستن وجيسيكا قد تزوجا في عام 2012 في ايطاليا بعد علاقة دامت بينهما لخمس سنوات. وانجبا طفلاً يبلغ من العمر خمس سنوات.