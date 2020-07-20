جاستن تامبرليك وجيسيكا بيال يرزقان بمولودهما الثاني

Jul 20, 2020
رحب كل من النجمين جاستن تامبرليك وجيسيكا بيال بطفلهما الثاني وذلك بعدما أفادت بعض التقارير ان الممثلة البالغة من العمر 38 عامًا وضعت مولودها الثاني في الأسبوع الفائت بعد حمل سري للغاية، وفقًا لصحيفة ديلي ميل.
ولم يكشف الثنائي عن جنس واسم الطفل المولود حديثاً.
وكان جاستن وجيسيكا قد تزوجا في عام 2012 في ايطاليا بعد علاقة دامت بينهما لخمس سنوات. وانجبا طفلاً يبلغ من العمر خمس سنوات.
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