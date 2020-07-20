“ليه أعشقه” أولى إعمال الفنان السعودي متعب الشعلان

Jul 20, 2020
أطلق الفنان السعودي متعب الشعلان أولى إعماله الغنائية بعنوان “ليه أعشقه” من كلمات محمد القاسمي ومن ألحان وتوزيع موسيقي حاتم منصور ومكس وماستر جاسم محمد ومن إنتاج شركة Tunes Arabia، وتم تصوير العمل بأسلوب الفيديو كليب في المملكة العربية السعودية.
وحمل مطلع الاغنية الأولى للفنان متعب الشعلان “ليه أعشقه”: “ليه أعشقه وأشتاق له وأخلي قلبي يحن له/وأنا أدري أنه مو إلي و اني كذلك مو اله /ليه أحصره في داخلي وبقلبي حبه يمتلي /واعيش في قصة غرام فيها النهاية فاشله”.
للإستماع ومشاهدة الفيديو كليب لأغنية “ليه أعشقه” للفنان متعب الشعلان على القناة الرسمية لشركة Tunes Arabia اليوتيوب وأيضًا على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، والتطبيقات الغنائية، وعلى كافة الاذاعات الخليجية والعربية.
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