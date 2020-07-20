انتحار الممثل الياباني هاروما ميورا عن عمر 30 عاما

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توفي الممثل الياباني هاروما ميورا عن عمر يناهز 30 عامًا، حيث تم العثور عليه معلقًا في منزله واعتبرت الشرطة وفاته انتحارًا.

وأعلن موقع NHK News الياباني أن النجم الذي اشتهر بأفلام مثل Attack On Titan و Kimi Ni Todoke، قد تم العثور عليه ميتًا في منزله في طوكيو، وعندما ذهب مدير أعماله لمنزله للاطمئنان عليه بعد تغيبه عن العمل، اكتشف الوفاة، وفقًا لصحيفة "ستريتس تايمز".

وقالت المصادر إن مدير أعماله عثر على الممثل في منزله وكانت هناك رسالة انتحار في غرفته، حسبما ذكرت وكالة أنباء "كيودو نيوز" اليابانية.

وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه تم إعلان وفاته فور وصوله المستشفى، وتحقق شرطة طوكيو حاليًا في وفاته، إلا أنها تعتقد أن سبب الوفاة هو الانتحار.

ظهر ميورا لأول مرة في السينما اليابانية في سن السابعة من عمره من خلال المسلسل الدرامي NHK Agri في عام 1997، وخلال دراسته، شكل فرقة Brash Brats مع زملائه، إلا أن الفرقة أعلنت توقفها في عام 2005.

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وظهر الممثل في العديد من الأعمال الدرامية والأفلام السينمائية بعد انضمامه إلى وكالة Amuse Inc، واحدة من أكبر وكالات المواهب في اليابان.

وبعد فترة وجيزة، توجت أعماله وبدأ في الحصول على بعض الجوائز مثل جائزة Sponichi Grand Prix Newcomer في عام 2009 لدوره في فيلم Naoko الكوري، والذي حصل على بعض الجوائز في حفل توزيع جوائز الأوسكار اليابانية الحادي والثلاثين.

استمر ميورا في التمثيل في العديد من الأعمال الدرامية التلفزيونية اليابانية واكتسب شعبية في منتصف عام 2000 من خلال بطولة فيلم Gokusen 3 وفيلم Koizora في 2007، ولعب أيضًا دورًا رائدًا في فيلم Kimi ni Todoke لعام 2010.

ومن المقرر أن يظهر في فيلم Brave: Gunjyo Senki، الذي أنهى تصويره في يناير 2020، وسيتم إصداره في عام 2021.

كان قد نشر الممثل الياباني آخر منشور له عبر موقع "انستغرام" قبل وفاته بثلاثة أيام، حيث طالب من معجبيه مشاهدة المسلسل الدرامي Love Will Begin When Money End، والذي من المقرر عرضه في سبتمبر.

وكان غالبًا ما ينشر على حسابه على انستغرام صورًا للأطباق التي يطهيها، وفي عيد ميلاده الثلاثين في أبريل، نشر الممثل مقطع فيديو تحدث فيه عن رغبته في العمل على محتوى ترفيهي عالي الجودة لمعجبيه.