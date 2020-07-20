شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة قتل تقلب حياة دينا الشربينى وأحمد الفيشاوى فى فيلم "30 مارس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف ”الخليج 365” عن تفاصيل فيلم "30 مارس" والتي ينتمى لنوعية السيكو دراما وتدور أحداثه حول جريمة قتل تقلب حياة بطلة العمل دينا الشربينى ومعها الفنان أحمد الفيشاوى والذى يجسد دور مريض نفسي يتورط في كثير من المشاكل.

‎فيلم "30 مارس" تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من أحمد الفيشاوي، ‏ودينا الشربيني، وخالد الصاوي، وإنجى المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏وندى موسى، وصبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على ‏رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف سيتم الإعلان عنهم الأيام المقبلة.‎ ‎

ومن ناحية أخرى يستعد الفيشاوي لبدء تصوير مشاهده فى فيلم "قمر 14" ، ويشارك فى بطولته إلى جانب خالد النبوي وغادة عادل وشيرين رضا وأمينة خليل وخالد أنور وأسماء أبو اليزيد.

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ومن ناحية أخرى انتهى مؤخراً من تصوير فيلم "الحارث" بمشاركة ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، أسماء جلال، وأسماء أبو اليزيد، إخراج محمد نادر.

بينما قدمت دينا الشربينى رمضان الماضى مسلسل "لعبة ‏النسيان"،المقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، وكتب له السيناريو ‏والحوار تامر حبيب وبطولة دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى ‏المقدم، رجاء الجداوى، على قاسم، وتدور أحداثه حول امرأة تعيش ‏حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تماما عندما تفقد ذاكرتها ‏وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضى‎.‎